Названа причина нежелания россиян сдавать мусор

ПЦБК: Россияне редко сдают макулатуру из-за низкой доступности пунктов сбора

Россияне редко занимаются сдачей макулатуры несмотря на рост ее стоимости. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

Причину низкой активности специалисты увидели в слабой доступности пунктов сбора. «В стадии становления находится просветительская кампания — как и куда сдавать макулатуру», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что россияне сдают мало этого вида мусора несмотря на рост его стоимости почти на 30 процентов за 2024-2025 годы. Цена выросла в первую очередь в связи с ростом стоимости переработки. В будущем рост цены будет определяться ростом цен на логистику и транспорт.

Вовлеченность россиян в процесс сбора макулатуры, вероятно, покажет рост в связи с экологической повесткой, реализацией национальных проектов и непрекращающимся ростом рентабельности.

Одним из лидеров по переработке макулатуры является Китай, который активно ввозит макулатуру из разных стран, в том числе из США. Сбор макулатуры высоко развит в Европе — там уровень вовлечения сырья во вторичную переработку превышает 90 процентов.

