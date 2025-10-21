Названа цель нового мощного наступления России в Запорожской области

Военный эксперт Живов: Орехов — крупный узел обороны ВСУ перед Запорожьем

Город Орехов в Запорожской области — крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие которого приблизит падение города Запорожья, пояснил военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Орехов — крупный узел обороны ВСУ перед городом Запорожьем. (…) Если этот узел обороны разрушить, то можно будет подойти к Запорожью вплотную, то есть непосредственно к самому городу. Наступление на Орехов перманентно идет на протяжении последних двух лет с переменным успехом», — сказал Живов.

От отметил, что крупные российские силы могут справиться со взятием города. Однако наступление может быть затруднено доминированием дронов.

«Нужно иметь превосходство в дронах, в разведке и активно применять авиабомбы и аэрокосмические силы для успеха такого наступления. Разрушать рубежи обороны, уничтожать украинские позиции, дронов, наблюдение и так далее», — уточнил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал о том, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Отмечается, что основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки.