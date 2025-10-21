Силовые структуры
18:40, 21 октября 2025

Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

Адвокат Бутырина: Фигуранта дела об убийстве Политика осудят по статье 105 УК РФ
В деле о расправе над режиссером и кинооператором Сергеем Политиком в Москве много темных пятен. Об этом заявила адвокат Анна Бутырина в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Защитница рассказала, что подозреваемого в расправе будут судить по статье 105 («Убийство») УК РФ. Если в ходе расследования дела удастся доказать, что нападавший хотел отомстить Политику из-за жалоб в полицию, то это станет отягчающим обстоятельством.

Если режиссер обращался в полицию с жалобами, что в его доме неизвестные оставляют закладки, то сотрудники должны были отреагировать и провести оперативные действия, отмечает Бутырина. Пока этот факт не подтвержден. При этом, если будет установлено, что полицейский превысил свои полномочия или нарушил закон, его привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что расправившимся с Политиком в Москве мог оказаться наркозакладчик. Режиссер несколько лет боролся с закладчиками, опасаясь за дочь и соседей.

18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Кинематографист работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

