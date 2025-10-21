Силовые структуры
Обманувшая блогершу Лерчек на миллионы рублей стилистка арестована

Стилистку Янковскую арестовали по делу о подделках с «Садовода»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Эльвира Янковская

Эльвира Янковская. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Гагаринский суд Москвы заменил подписку о невыезде на заключение под стражу стилистке Эльвире Янковской, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Стилистка арестована на шесть месяцев. Такое решение было принято, так как она пропустила заседание 1 октября и уезжала из России.

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, 19 августа 2022 года разместила серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. Она обманула блогершу на миллионы рублей. Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на стилистку заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ.

Выяснилось, что Янковская приобретала подделки на московских рынках «Дубровка» и «Садовод», после чего продавала их под видом оригинальных изделий.

