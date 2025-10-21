Россия
09:02, 21 октября 2025Россия

Обвиняемый во взятке в 10 миллионов рублей российский экс-чиновник погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Чиновника обвиняли в особо крупной взятке в размере не менее 10 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева в июне 2024 года. По версии силовиков, бывший чиновник получил незаконное вознаграждение за ускоренную подготовку и утверждение документации по планировке территории в Советском районе города.

Не дожидаясь приговора, Репринцев попросился на фронт, куда и отправился из СИЗО.

24 сентября стало известно о гибели на СВО курганского судьи в отставке, младшего сержанта Александра Свердлова. Он покинул свой пост в 2021 году.

