Обвиняемый во взятке в 10 миллионов рублей российский экс-чиновник погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Чиновника обвиняли в особо крупной взятке в размере не менее 10 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева в июне 2024 года. По версии силовиков, бывший чиновник получил незаконное вознаграждение за ускоренную подготовку и утверждение документации по планировке территории в Советском районе города.

Не дожидаясь приговора, Репринцев попросился на фронт, куда и отправился из СИЗО.

24 сентября стало известно о гибели на СВО курганского судьи в отставке, младшего сержанта Александра Свердлова. Он покинул свой пост в 2021 году.