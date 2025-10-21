Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 21 октября 2025Экономика

В Казахстане рассказали о проблемах из-за остановки Оренбургского ГПЗ

Минэнерго Казахстана признало сокращение поставок газа на Оренбургском ГПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

После удара беспилотника по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) и последовавшего пожара поставки на предприятие газа с казахстанского месторождения Карачаганак остановились. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает «Интерфакс».

По его словам, ситуация приведет к определенным последствиям и окажет экономическое влияние на страну. Речь идет об ограничении экспорта, которое, как ожидают в ведомства, прекратит действовать, и поставки на ГПЗ возобновятся. Аккенженов предположил, что проблема разрешится в течение трех дней. Российская сторона не комментировала последствия атаки и сроки возобновления деятельности.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сразу после удара отмечал только, что среди сотрудников предприятия нет пострадавших, а угроза населенному пункту отсутствует.

«Газпром» и «КазМунайГаз» сотрудничают в рамках коммерческого предприятия «КазРосГаз» с 2002 года. Взаимодействие позволяет покупать газ с Карачаганакского месторождения для переработки на Оренбургском ГПЗ и продавать продукты переработки потребителям обеих стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости