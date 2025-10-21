В Казахстане рассказали о проблемах из-за остановки Оренбургского ГПЗ

Минэнерго Казахстана признало сокращение поставок газа на Оренбургском ГПЗ

После удара беспилотника по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) и последовавшего пожара поставки на предприятие газа с казахстанского месторождения Карачаганак остановились. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает «Интерфакс».

По его словам, ситуация приведет к определенным последствиям и окажет экономическое влияние на страну. Речь идет об ограничении экспорта, которое, как ожидают в ведомства, прекратит действовать, и поставки на ГПЗ возобновятся. Аккенженов предположил, что проблема разрешится в течение трех дней. Российская сторона не комментировала последствия атаки и сроки возобновления деятельности.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сразу после удара отмечал только, что среди сотрудников предприятия нет пострадавших, а угроза населенному пункту отсутствует.

«Газпром» и «КазМунайГаз» сотрудничают в рамках коммерческого предприятия «КазРосГаз» с 2002 года. Взаимодействие позволяет покупать газ с Карачаганакского месторождения для переработки на Оренбургском ГПЗ и продавать продукты переработки потребителям обеих стран.

