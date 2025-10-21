В России начали искать новые способы улучшить ситуацию с бензином

«Ъ»: Власти заставят отправлять на переработку в РФ не менее 40 процентов нефти

Правительство готовит новые меры для улучшения ситуации с бензином, в том числе через изменение механизма биржевых торгов и закрепление минимальных объемов переработки. Конкретные действия обсуждались на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, которое прошло 9 октября, пишет «Коммерсантъ».

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк и Петербургская биржа должны будут представить инициативы, которые обеспечат поставки топлива конечным потребителям в приоритетном порядке, например, через введение отдельной торговой сессии.

В настоящее время на торгах действует только одна сессия. Вторую, в рамках которой нефтяные компании могли покупать топливо друг у друга, отменили в конце прошлого года, во время прошлого топливного кризиса.

Эксперты, опрошенные изданием, относятся к инициативам скептически. В частности, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков отметил, что требования отправлять на переработку не менее 40 процентов добываемой нефти неактуальны, потому что они исполняются и без регулирования.

В последние десять лет нефтеперерабатывающие заводы получали не менее 45 процентов добытой нефти. По мнению аналитика, новые условия могут только затруднить работу немногих независимых и малых компаний, которые ориентированы исключительно на экспорт, однако даже если они справятся, на общую картину из поставки влияния не окажут.

Что касается биржевых торгов, то, как отмечает «ОМТ-Консалт», новая секция потребует решения инфраструктурных и технических вопросов. Главными трудностями остаются отсутствие биржевого опыта у покупателей и нехватка у них мощностей для хранения. С проблемами может столкнуться и сама биржа, если участников будет слишком много.

Отдельно управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что остается непонятным, кого подразумевают под конечным покупателем. Ими не могут считаться конкретные АЗС, а промышленные предприятия часто предпочитают работать через брокеров.

Также на заседании штаба поручено ускорить железнодорожные перевозки нефтепродуктов и найти способ учитывать в обязательном нормативе биржевых продаж поставки топлива автомобильным транспортом. Последнюю инициативу лоббируют крупные игроки, которые хотели бы сократить менее выгодные им продажи крупными партиями.

Накануне, 20 октября, биржевая стоимость бензина Аи-92 в очередной раз обновила исторический рекорд, достигнув отметки 74 336 рублей за тонну. За последнее время на проблемы с доступностью бензина жаловались десятки российских регионов, однако в правительстве считают, что проблемы не носят критического характера.