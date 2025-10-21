Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 21 октября 2025Наука и техника

Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

STBE: Плохая вентиляция приводит к сонливости и ухудшению когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Университета Васэда (Япония) выяснили, что качество сна напрямую зависит от вентиляции спальни — и даже незначительное превышение концентрации углекислого газа может заметно ухудшить отдых. Исследование, опубликованное в Science and Technology for the Built Environment (STBE), показало: сон начинает нарушаться, если уровень CO₂ в воздухе превышает 1000 ppm, а оптимальные условия достигаются при концентрации не выше 800 ppm.

Международная группа исследователей проанализировала 17 работ и 22 набора экспериментальных данных, чтобы определить минимальную вентиляцию, необходимую для нормального сна. Оказалось, что существующие строительные нормы не обеспечивают достаточного воздухообмена: для поддержания оптимального уровня CO₂ требуется не менее 8 литров свежего воздуха в секунду на человека, что примерно вдвое выше действующих стандартов.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

По словам руководителя исследования Мидзухо Акимото, плохая вентиляция приводит к сонливости, ухудшению когнитивных функций и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предлагают пересмотреть нормы воздухообмена в жилых помещениях и внедрить новые стандарты, которые позволят сочетать энергоэффективность с заботой о здоровье.

Авторы считают, что поддержание правильного микроклимата в спальне может стать столь же важным фактором долголетия, как питание или физическая активность.

В августе стало известно, что регулярная практика интенсивной йоги улучшает качество сна сильнее, чем ходьба, аэробика или тайцзи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости