Пассажир с биполярным расстройством угрожал экипажу самолета и был закован в наручники

The Sun: Пассажир British Airways угрожал экипажу и был закован в наручники

Пассажир авиакомпании British Airways с биполярным расстройством угрожал экипажу самолета и был закован в наручники. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса (США) в Лондон (Великобритания). 51-летний Саймон Джонс начал вести себя вызывающе еще во время предполетных проверок. Замечания бортпроводников никак не влияли на него. Более того, мужчина попросил у них алкоголь, а после отказа начал ходить по салону, кричать и ругаться на экипаж, угрожать персоналу и попутчикам. Позже его сосед даже попросил сменить место.

Также во время полета пассажир напугал людей тем, что бросился к дверям аварийного выхода, хотя сотрудники авиакомпании настоятельно просили его не делать этого. Затем он стал спорить с членом экипажа и кричать на пассажиров. После этого капитан воздушного судна призвал туриста быть сдержаннее, и мужчину заковали в наручники. Его приходилось проверять каждые 15 минут до приземления.

В Лондоне буйного мужчину задержали. 20 октября состоялся суд, на котором сторона защиты Джонса настаивала на том, что мужчина страдает от биполярного расстройства и не принимал лекарства должным образом. В результате его приговорили к году общественных работ, запретили путешествовать за границу шесть месяцев и обязали выплатить 664 фунта стерлингов (72 тысячи рублей).

