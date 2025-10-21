Пациент устроил пожар в российской больнице

SHOT: Пациент устроил пожар в областного наркодиспансере Самары

Обитатель областного наркологического диспансера в Самаре поджег одну из палат. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, возгорание началось примерно в 23:00 по местному времени (22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Как уточняется, в больнице сработала пожарная сигнализация. Персонал медучреждения нашел очаг пожара, когда пришел на сильный дым в палате №6 на первом этаже.

Предварительно сообщается, что пациент умышленно поджег матрас кровати. Небольшое возгорание медики ликвидировали своими силами еще до того, как на место приехали огнеборцы.

На месте работают все службы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

