03:05, 21 октября 2025

Пациент устроил пожар в российской больнице

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Обитатель областного наркологического диспансера в Самаре поджег одну из палат. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, возгорание началось примерно в 23:00 по местному времени (22:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Как уточняется, в больнице сработала пожарная сигнализация. Персонал медучреждения нашел очаг пожара, когда пришел на сильный дым в палате №6 на первом этаже.

Предварительно сообщается, что пациент умышленно поджег матрас кровати. Небольшое возгорание медики ликвидировали своими силами еще до того, как на место приехали огнеборцы.

На месте работают все службы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме. По данным МЧС, взрослые оставили несовершеннолетних без присмотра одних.

