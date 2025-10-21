Из жизни
02:05, 21 октября 2025Из жизни

Переспавшая с заключенным тюремщица потребовала изменить законы

В Великобритании влюбившаяся в заключенного тюремщица решила изменить законы
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: ITV

Бывшая тюремщица из Великобритании, которая влюбилась в заключенного, несколько раз переспала с ним и получила 10 месяцев тюрьмы из-за этого, потребовала изменить законы. О ее инициативе рассказывает Daily Star.

24-летняя Морган Фарр Варни работала в тюрьме облегченного режима HMP Lindholme в графстве Саут-Йоркшир. В январе 2023 года она призналась, что влюбилась в содержавшегося там наркоторговца. Перед этим антикоррупционная комиссия обнаружила во время проверки запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как Варни гуляет с преступником по тюрьме, а затем скрывается с ним в подсобке.

В мае 2025-го девушку приговорили к 10 месяцам тюрьмы. Теперь Варни добивается повышения возраста, с которого молодых людей принимают на службу в исправительные учреждения. В данный момент британцы могут устроиться работать в тюрьму в 18 лет. Варни считает, что этот возраст нужно поднять до 25 лет. «Я была слишком наивной. Я не понимала, как динамика силы, эмоциональная манипуляция и психологическое давление могут повлиять на человека, — сказала бывшая тюремщица. — Мной манипулировали тонко и последовательно, пока я не перестала различать границ дозволенного».

Варни добавила, что потеряла три года жизни из-за случившегося и получила тяжелую эмоциональную травму. Она уверена, что если бы устроилась работать в тюрьму не в 18, а в более зрелом возрасте, то смогла бы понять, что ею пользуются. «Просто несправедливо и небезопасно назначать молодых, впечатлительных людей, едва вышедших из подросткового возраста, на столь ответственные должности, связанные с риском», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что 28-летняя сотрудницы тюрьмы из Великобритании попала под суд за запретные отношения с заключенным. Следствие установило, что они, в частности, общались по телефону, что запрещено законом.

