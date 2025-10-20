Гламурную сотрудницу тюрьмы обвинили в провокационных разговорах с заключенным

В Великобритании тюремщица попалась на провокационных разговорах с преступником

В городе Сток-он-Трент, Великобритания, 28-летняя сотрудницы тюрьмы попала под суд за запретные отношения с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

Тюремщицу Хизер Пинчбек поймали на провокационных разговорах с 31-летним Джозефом Харди. Он был приговорен к тюремному сроку за то, что при помощи мачете отрезал ногу мужчине и проломил ему череп.

В ходе расследования выяснилось, что у Харди был телефон, с помощью которого он и общался с сотрудницей тюрьмы. В суде преступник признал свою вину, надзирательница же отказалась это делать.

Женщина уволилась из тюрьмы и устроилась менеджером в компанию MIH Group. Известно, что у нее есть маленькая дочь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница тюрьмы в Манчестере попала за решетку из-за запретной любви. Она завела тайный роман с заключенным.

