Пилот высказался о праве стран запретить пролет борта Путина

Пилот Сытник: Ни одна страна не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Ни одна страна, в том числе европейская, не сможет запретить пролет борта президента России Владимира Путина в Будапешт на предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом журналистам ИА Regnum рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По его словам, всеми полетами руководит Евроконтроль, расположенный в Брюсселе. Он представляет собой единую систему управления над Европой, Азией «или вообще над континентом». Сытник подчеркнул, что никакого отношения к введенным санкциям подтверждение заявок на пролет президентских бортов не имеет.

Подобные полеты всегда отслеживаются множеством российских систем, а вооруженные силы страны приведены в боевую готовность, пояснил авиатор.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал о мерах безопасности полета Владимира Путина в Будапешт. Он подчеркнул, что самолет российского лидера в Венгрию сопроводят четыре истребителя. До этого были раскрыты возможные маршруты Путина в Венгрию.