Появились новые подробности о состоянии выброшенной отцом из окна четвертого этажа девочки

Рахматуллин: Сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе девочка пошла на поправку
Елена Торубарова
Кадр: Telegram-канал Российской детской клинической больницы

Выброшенная отцом из окна четвертого этажа в Уфе трехлетняя девочка пошла на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram.

По данным чиновника, ребенок находится под наблюдением медиков в Российской детской клинической больнице в Москве, куда ее доставили спецбортом 17 октября.

«Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка (...) идет на поправку», — написал Рахматуллин, добавив, что ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. Предварительно мужчина пошел на этот поступок из-за нервного срыва. Подозреваемый состоял на учете в психдиспансере и 15 лет назад лечился у психиатра.

Его арестовали. На суде он вел себя неадекватно — корчил рожи, показывал средний палец и делал другие нездоровые телодвижения.

