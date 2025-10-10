Силовые структуры
14:27, 10 октября 2025Силовые структуры

Суд решил судьбу выбросившего из окна дочь россиянина

В Уфе арестован выбросивший трехлетнюю дочь из окна мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе арестован 34-летний местный житель, который выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. При допросе он на контакт с правоохранителями не пошел и каких-либо показаний не дал. В отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в организме россиянина алкоголя и наркотиков не обнаружено.

9 октября фигурант выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Девочка выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.

