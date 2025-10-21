Наука и техника
PlayStation достигла технологического пика

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom

Бывший глава входящей в Sony студии PlayStation Indies Сюхэй Есида заметил, что развитие платформы PlayStation замедлилось. Об этом он заявил в рамках подкаста Skill Up Friends Per Second.

По словам Есиды, геймерам все сложнее замечать разницу между консолями разных поколений и итераций. Экс-руководитель PlayStation Indies признался, что не видит разницы в играх, где есть поддержка трассировки лучей и где ее нет. Специалист отметил, что PS5 достигла пика технологического развития.

По мнению Сюхэя Есиды, чтобы Sony как создатель первоклассных консолей вышла из тупика, ей нужно искать новые способы улучшений приставок. «Очевидно, что они не могут делать то же самое, что делали до сих пор, то есть увеличивать графическую мощность», — подчеркнул автор. Есида заявил, что графические апгрейды в новых приставках замечают лишь профессионалы и гики, а простым геймерам до этого нет никакого дела.

Ранее ютубер Остин Эванс изучил новую ревизию консоли PlayStation 5 Pro и заметил, что она стала хуже. Так, приставка получила геймпад, оснащенный всего одним микрофоном, а не двумя — как у предшественника.

