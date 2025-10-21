Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:55, 21 октября 2025Спорт

ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов

ПСЖ разгромил «Байер» со счетом 7:2 в матче Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Французский ПСЖ одержал разгромную победу над немецким «Байером» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 7:2 в пользу парижан. В составе победителей голами отметились защитник Вильян Пачо, хавбек Дезире Дуэ (дубль), полузащитник Хвича Кварацхелия, защитник Нуну Мендеш, а также хавбеки Усман Дембеле и Витинья.

В следующем матче ПСЖ примет мюнхенскую «Баварию» 4 октября. «Байер» днем позднее на выезде сыграет с португальской «Бенфикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Захарова прокомментировала слух о срыве встречи Путина и Трампа

    Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди

    В США заявили об утрате независимости Европы

    Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

    Apple выпустит дешевый раскладной iPhone

    Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е

    Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

    В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

    Дмитрук предоставил доказательства преступлений Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости