ПСЖ разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов

ПСЖ разгромил «Байер» со счетом 7:2 в матче Лиги чемпионов

Французский ПСЖ одержал разгромную победу над немецким «Байером» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 7:2 в пользу парижан. В составе победителей голами отметились защитник Вильян Пачо, хавбек Дезире Дуэ (дубль), полузащитник Хвича Кварацхелия, защитник Нуну Мендеш, а также хавбеки Усман Дембеле и Витинья.

В следующем матче ПСЖ примет мюнхенскую «Баварию» 4 октября. «Байер» днем позднее на выезде сыграет с португальской «Бенфикой».