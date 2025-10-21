Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:45, 21 октября 2025Наука и техника

Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера

A&D: Болезнь Альцгеймера стало возможно выявить с помощью простого анализа крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom  

Австралийские ученые из национального агентства CSIRO нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера с помощью простого анализа крови — без дорогостоящих ПЭТ-сканов и инвазивных спинномозговых пункций. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D), показало, что комбинация двух тестов (Lumipulse pTau217 и Aβ42/40 ratio) способна с точностью более 93 процентов определить наличие амилоидных бляшек в мозге, характерных для болезни Альцгеймера.

В эксперименте участвовали почти 400 человек — от когнитивно здоровых до пациентов с выраженными симптомами деменции. Используя данные крупного проекта, ученые проверили, насколько результаты анализа крови совпадают с данными традиционных методов. Оказалось, что чувствительность нового теста достигает 99 процентов — он корректно определяет почти все случаи заболевания и снижает количество сомнительных результатов почти вдвое.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

По словам ведущего автора исследования, доктора Джеймса Деке, внедрение таких тестов позволит врачам быстрее и точнее определять, на какой стадии болезни находится пациент.

Исследователи отмечают, что переход к анализу крови может стать прорывом в диагностике нейродегенеративных заболеваний. Он не только сделает скрининг более доступным и масштабным, но и существенно снизит нагрузку на системы здравоохранения, особенно в странах, где современные методы визуализации остаются малодоступными.

Ранее ученые выяснили, что кетодиета снижает риск болезни Альцгеймера, восстанавливая микробиом кишечника и улучшая метаболизм мозга у носителей гена APOE4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости