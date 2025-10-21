Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

FM: Высокий уровень счастья снижает риск хронических болезней

Ученые из Университета Альба-Юлия (Румыния) выяснили, что счастье действительно помогает жить дольше и здоровее — но лишь после достижения определенного уровня. Исследование, опубликованное в Frontiers in Medicine (Front Med), показало: когда субъективное ощущение благополучия по шкале Life Ladder превышает отметку 2,7 из 10, риск смерти от хронических заболеваний — включая сердечно-сосудистые, онкологические и диабет — начинает снижаться.

Анализ данных более чем из 120 стран за 15 лет показал, что каждый 1 процент роста «индекса счастья» связан с уменьшением смертности от хронических недугов на 0,43 процента среди людей 30-70 лет. Ни слишком высокая, ни чрезмерная радость не оказывают отрицательного влияния, однако при крайне низком уровне удовлетворенности жизнью улучшения здоровья не наблюдаются.

Авторы подчеркивают: счастье работает как «общественное лекарство» только в странах, где обеспечены базовые социальные и экономические условия — стабильное управление, доступная медицина и чистая среда. По словам экспертов, найденный «порог счастья» может стать новым ориентиром для государственной политики в сфере здравоохранения и благополучия.

Ранее ученые выяснили, что скорость потери зубов у пожилых людей напрямую связана с риском преждевременной смерти.