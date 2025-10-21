Раскрыты новые детали войны старшего сына Дэвида Бекхэма с семьей

Us Weekly: Старший сын Дэвида Бекхэма не планирует мириться с семьей

Инсайдеры раскрыли новые детали войны Бруклина Бекхэма с семьей. Подробности приводит Us Weekly.

Анонимные источники рассказали, что Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц в ближайшее время не планируют мириться с Дэвидом и Викторией Бэкхем, а также остальными членами семьи. «Они построили свой мир и очень довольны в нем. Они хотят, чтобы все шло своим чередом, а не пытаются исправить то, что все еще вызывает напряжение», — говорится в материале.

Приближенные к паре источники отметили, что в семье действительно произошел раскол. Старший сын Бэкхема все еще не общается с родителями и братьями Ромео и Крузом. При этом доподлинно неизвестно, поддерживает ли он связь с сестрой Харпер.

В апреле пара обновила свадебные клятвы в торжественной обстановке, не пригласив на праздник семью Бэкхем.