Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 21 октября 2025Ценности

Раскрыты новые детали войны старшего сына Дэвида Бекхэма с семьей

Us Weekly: Старший сын Дэвида Бекхэма не планирует мириться с семьей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Carl Recine / Getty Images

Инсайдеры раскрыли новые детали войны Бруклина Бекхэма с семьей. Подробности приводит Us Weekly.

Анонимные источники рассказали, что Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц в ближайшее время не планируют мириться с Дэвидом и Викторией Бэкхем, а также остальными членами семьи. «Они построили свой мир и очень довольны в нем. Они хотят, чтобы все шло своим чередом, а не пытаются исправить то, что все еще вызывает напряжение», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019
«Влюбила в себя султана» Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
«Влюбила в себя султана»Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
16 января 2021

Приближенные к паре источники отметили, что в семье действительно произошел раскол. Старший сын Бэкхема все еще не общается с родителями и братьями Ромео и Крузом. При этом доподлинно неизвестно, поддерживает ли он связь с сестрой Харпер.

В апреле пара обновила свадебные клятвы в торжественной обстановке, не пригласив на праздник семью Бэкхем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости