Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 21 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты причины расправы над снявшим «Закрытую школу» режиссером

Российского режиссера Политика могли зарезать из-за сделанного замечания
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Причиной расправы над российским режиссером и кинооператором Сергеем Политиком в Москве могло стать сделанное им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 33-летний подозреваемый находился в неадекватном состоянии возле подъезда. Он шатался и плохо стоял на ногах. После того, как Политик сделал ему замечание, злоумышленник взялся за нож.

Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимым с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Сергей Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Вора-домушника поймали благодаря загадочной лапше

    Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости