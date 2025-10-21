Ценности
14:40, 21 октября 2025Ценности

«Расплавленная брюнетка» стала самым модным цветом волос осенью

Темно-коричневый цвет волос под названием «расплавленная брюнетка» стал трендом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eduardo Parra / Stringer / Getty images

Темный оттенок коричневого назвали самым модным окрашиванием осени. Материал на эту тему публикует Vogue.

Трендовый цвет получил название «расплавленная брюнетка» — он предполагает теплую, шоколадную базу с темным, холодным подтоном, имитирующим расплавленный металл. Модные обозреватели предполагают, что тенденция на такое окрашивание затронет и зимний сезон.

С таким цветом волос уже появлялись на публике актрисы Лили Джеймс, Мия Гот и Лили Коллинз. Кроме того, в начале осени такое окрашивание заметили и на супермодели Белле Хадид.

Ранее в октябре была названа лучшая стрижка для женщин старше 50 лет.

