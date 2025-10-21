Рассмотрение дела обманувших народную артистку России Долину отложили

Суд отложил рассмотрение дела об афере с квартирой певицы Долиной на 29 октября

Балашихинский суд Московской области не смог приступить к рассмотрению дела о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантов не доставили на заседание. Поэтому его перенесли на 29 октября.

По данным следствия, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова провернули аферу, в результате которой певица продала свою квартиру в центре Москвы и отдала мошенникам вырученные от продажи недвижимости деньги и сбережения. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.