Стубб: Европа могла бы ослабить санкции против РФ в обмен на прекращение огня

Европа могла бы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на прекращение огня на Украине. Такое предложение сделал президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times.

Политик предложил рассматривать постепенную отмену ограничений как «цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск». При этом Стубб подчеркнул, что Европа не намерена отменять санкции в один миг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил призывы европейских стран к немедленному перемирию на Украине пословицей про вора и шапку. Глава МИД РФ обратил внимание, что перемирие нужно союзникам Киева для перевооружения украинской стороны.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — указал глава МИД, добавив, что Европа также стала бы подталкивать Украину к террористическим действиям «в виде ударов по гражданской инфраструктуре».