Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 21 октября 2025Мир

России предложили ослабление санкций за одно действие

Стубб: Европа могла бы ослабить санкции против РФ в обмен на прекращение огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европа могла бы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на прекращение огня на Украине. Такое предложение сделал президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times.

Политик предложил рассматривать постепенную отмену ограничений как «цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск». При этом Стубб подчеркнул, что Европа не намерена отменять санкции в один миг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил призывы европейских стран к немедленному перемирию на Украине пословицей про вора и шапку. Глава МИД РФ обратил внимание, что перемирие нужно союзникам Киева для перевооружения украинской стороны.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — указал глава МИД, добавив, что Европа также стала бы подталкивать Украину к террористическим действиям «в виде ударов по гражданской инфраструктуре».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    В России договорились о легализации некоторых расчетов в криптовалюте

    Стало известно о желании Абрамовича купить футбольный клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости