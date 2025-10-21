Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:59, 21 октября 2025Экономика

Россиян предостерегли от хранения больших сумм на карте

Доцент Валишвили порекомендовала не хранить большие суммы денег на карте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Хранить большие суммы денег на банковской карте небезопасно, поскольку мошенники могут получить к ней доступ. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний», — предостерегла она.

По ее словам, лишние деньги «должны работать», поэтому хранить их лучше на вкладе или накопительном счете. На карте следует оставлять сумму на самое необходимое в течение нескольких дней, заключила Валишвили.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгенской визы сумму на карте. В банковской выписке остаток на счете должен составлять от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

    Найден секретный способ выключения Windows

    Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

    ВСУ атаковали медцентр в российском городе

    В центре Москвы заметили новогоднюю елку

    Сенат США в 11 раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    В Финляндии назвали единственный способ достичь мира на Украине

    Скандальная порнозвезда отказалась заниматься сексом с инопланетянами

    В Совфеде рассказали о возможности формировать пенсию в школьном возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости