Россиян предупредили об уголовном наказании за ложь в резюме

Хаминский: Россияне рискуют остаться без работы, если наврали в резюме

В последнее время работодатели сталкиваются с тем, что соискатели указывают в резюме недостоверные сведения. Чем это грозит, в беседе с журналистами RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Часто работники полагаются на то, что приукрасив анкету при поиске работы, они смогут найти более выгодное место, однако большинство недостоверных фактов легко обнаружить еще на этапе собеседований и первичной проверки документов. «Данные из паспорта, трудовой книжки, особенно если она электронная, подделать сложно. То же касается и квалификации работника, которая подтверждается дипломом и сертификатами о повышении квалификации», — пояснил эксперт.

Как отметил он, фактические навыки работника в некоторых случаях могут быть установлены только в процессе осуществления им трудовой деятельности. Если вскроется, что сотрудник не соответствует заявленной квалификации, то с ним можно расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию.

Подделка документов об образовании чревата административной либо уголовной ответственностью, заключил Хаминский.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще врать в резюме. С такой тенденцией столкнулись более половины компаний, принявших участие в опросе. Как правило, соискатели приукрашивают данные о своем опыте работы. Часто кандидаты лгут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.