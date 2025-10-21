Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 21 октября 2025Россия

Россиян предупредили об уголовном наказании за ложь в резюме

Хаминский: Россияне рискуют остаться без работы, если наврали в резюме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В последнее время работодатели сталкиваются с тем, что соискатели указывают в резюме недостоверные сведения. Чем это грозит, в беседе с журналистами RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Часто работники полагаются на то, что приукрасив анкету при поиске работы, они смогут найти более выгодное место, однако большинство недостоверных фактов легко обнаружить еще на этапе собеседований и первичной проверки документов. «Данные из паспорта, трудовой книжки, особенно если она электронная, подделать сложно. То же касается и квалификации работника, которая подтверждается дипломом и сертификатами о повышении квалификации», — пояснил эксперт.

Как отметил он, фактические навыки работника в некоторых случаях могут быть установлены только в процессе осуществления им трудовой деятельности. Если вскроется, что сотрудник не соответствует заявленной квалификации, то с ним можно расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию.

Подделка документов об образовании чревата административной либо уголовной ответственностью, заключил Хаминский.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще врать в резюме. С такой тенденцией столкнулись более половины компаний, принявших участие в опросе. Как правило, соискатели приукрашивают данные о своем опыте работы. Часто кандидаты лгут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Астраханской области вспыхнул пожар площадью больше 10 тысяч квадратных метров

    Дуров заявил о готовности купить украденные из Лувра драгоценности

    Пилот высказался о праве стран запретить пролет борта Путина

    Желание Трампа завершать конфликты объяснили

    Женщина похоронила мать во дворе ради ее пенсии

    Малышева стукнула соведущего

    В Пентагоне ответили на вопрос о галстуке Хегсета с российским триколором шуткой про маму

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивым чат-ботом с «Госуслуг»

    Российская тревел-блогерша побывала в Панаме и описала страну фразой «не вздумайте ехать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости