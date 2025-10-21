Россия
08:22, 21 октября 2025

Россиянин сел на рельсы и не выжил

В Новосибирске мужчина сел на рельсы перед поездом и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Транспортная полиция Сибири»

В Новосибирске мужчина сел на рельсы перед грузовым поездом и не выжил. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на перегоне между станциями Обь и Чик. Машинист заметил 31-летнего мужчину на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на это, горожанин никак не отреагировал на приближение железнодорожного состава.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В обстоятельствах происшествия начали разбираться следователи.

До этого стало известно, что в Свердловской области 18-летняя девушка попала под поезд, спасти ее не удалось. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше житель Выксы в Нижегородской области попал под поезд и выжил. Мужчина перенес частичную ампутацию ног и рук.

