10:14, 21 октября 2025

Россиянка провела в Европе 12 дней и раскрыла траты на жилье и перелеты

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sofiiassofi

Российская тревел-блогерша провела 12-дневный отпуск в Европе и раскрыла траты на жилье и перелеты. Расходами она поделилась на странице @sofiiassofi в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, за поездку она успела посетить Париж, Рим и Берлин. На рейсы из России и обратно, а также между городами внутри Европы туристка потратила примерно 47 тысяч рублей. А жилье обошлось ей в 47,7 тысячи рублей. Средний чек на еду составлял от 10 евро (около 940 рублей).

Ранее другая российская путешественница отдохнула в Китае с подругами и раскрыла траты на поездку на одного человека. Автор ролика побывала в Пекине и Шанхае в течение недели.

