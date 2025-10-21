Россиянка провела в Европе 12 дней и раскрыла траты на жилье и перелеты

Российская тревел-блогерша провела 12-дневный отпуск в Европе и раскрыла траты на жилье и перелеты. Расходами она поделилась на странице @sofiiassofi в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, за поездку она успела посетить Париж, Рим и Берлин. На рейсы из России и обратно, а также между городами внутри Европы туристка потратила примерно 47 тысяч рублей. А жилье обошлось ей в 47,7 тысячи рублей. Средний чек на еду составлял от 10 евро (около 940 рублей).

