Российский экспорт растворимого кофе резко вырос

Россия в 2025 году экспортировала растворимого кофе почти на $200 млн

Россия за первые восемь месяцев 2025 года экспортировала растворимого кофе на 196 миллионов долларов, что на 22 процента больше, чем за тот же период в 2024-м. Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Стоимость поставок 29 тысяч тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе и готовых продуктов на основе этих концентратов достигла почти 200 миллионов долларов прежде всего за счет экспорта в Казахстан, увеличившегося на 45 процентов в натуральном выражении и сразу в 2,3 раза в стоимостном.

Резко выросший экспорт в страну обеспечил ей лидерство среди покупателей российского растворимого кофе с 35 процентами от общего объема поставок. В топ-5 импортеров вошли также Белоруссия (24 процента), Узбекистан (9 процентов), Грузия (8 процентов) и Израиль (4 процента).

В самой РФ в сентябре цена килограмма растворимого кофе поднялась выше четырех тысяч рублей. По словам представителей рынка, напиток дорожает в том числе из-за того, что в крупных азиатских стран растет его потребление на фоне экономического роста; по ряду причин, включая инфляцию и рост зарплат, становится выше стоимость переработки зерен в самой России.