Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 21 октября 2025Экономика

Российский экспорт растворимого кофе резко вырос

Россия в 2025 году экспортировала растворимого кофе почти на $200 млн
Дмитрий Воронин

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Россия за первые восемь месяцев 2025 года экспортировала растворимого кофе на 196 миллионов долларов, что на 22 процента больше, чем за тот же период в 2024-м. Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Стоимость поставок 29 тысяч тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе и готовых продуктов на основе этих концентратов достигла почти 200 миллионов долларов прежде всего за счет экспорта в Казахстан, увеличившегося на 45 процентов в натуральном выражении и сразу в 2,3 раза в стоимостном.

Резко выросший экспорт в страну обеспечил ей лидерство среди покупателей российского растворимого кофе с 35 процентами от общего объема поставок. В топ-5 импортеров вошли также Белоруссия (24 процента), Узбекистан (9 процентов), Грузия (8 процентов) и Израиль (4 процента).

В самой РФ в сентябре цена килограмма растворимого кофе поднялась выше четырех тысяч рублей. По словам представителей рынка, напиток дорожает в том числе из-за того, что в крупных азиатских стран растет его потребление на фоне экономического роста; по ряду причин, включая инфляцию и рост зарплат, становится выше стоимость переработки зерен в самой России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости