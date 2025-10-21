Схватка ценящих хлеб коренных петербуржцев с кормившей голубей женщиной попала на видео

Суд назначил 200 часов работ петербурженке за побои кормившей голубей женщины

Схватка петербуржцев с кормившей голубей женщиной попала на видео и была изучена судом в ходе рассмотрения уголовного дела о хулиганстве. Запись опубликовала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram.

На кадрах видно, как женщина кормит голубей. К ней подходит пара и высказывает претензии. Потом между женщинами начинается потасовка, одна пинает другую, а та отмахивается ридикюлем.

Инцидент произошел 5 февраля в сквере, где потерпевшая Елена регулярно подкармливает птиц, что не нравится местным жителям, так как рассыпанный хлеб и крупа, а также мертвые пернатые разводят грязь и мусор на территории. К Елене подошли супруги Игорь и Татьяна, стали делать замечания, однако конфликт перешел в потасовку, после которой Елена обратилась в полицию. Против Татьяны было возбуждено уголовное дело. В суде супруги заявили, что они как коренные петербуржцы осознают ценность хлеба, в отличие от Елены, прибывшей из другого региона.

В итоге суд признал Татьяну виновной в побоях из хулиганских побуждений и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Елена требовала от нее компенсацию морального вреда 300 тысяч рублей, однако ей присудили только 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

