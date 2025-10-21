Силовые структуры
16:21, 21 октября 2025Силовые структуры

Схватка ценящих хлеб коренных петербуржцев с кормившей голубей женщиной попала на видео

Суд назначил 200 часов работ петербурженке за побои кормившей голубей женщины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Схватка петербуржцев с кормившей голубей женщиной попала на видео и была изучена судом в ходе рассмотрения уголовного дела о хулиганстве. Запись опубликовала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram.

На кадрах видно, как женщина кормит голубей. К ней подходит пара и высказывает претензии. Потом между женщинами начинается потасовка, одна пинает другую, а та отмахивается ридикюлем.

Инцидент произошел 5 февраля в сквере, где потерпевшая Елена регулярно подкармливает птиц, что не нравится местным жителям, так как рассыпанный хлеб и крупа, а также мертвые пернатые разводят грязь и мусор на территории. К Елене подошли супруги Игорь и Татьяна, стали делать замечания, однако конфликт перешел в потасовку, после которой Елена обратилась в полицию. Против Татьяны было возбуждено уголовное дело. В суде супруги заявили, что они как коренные петербуржцы осознают ценность хлеба, в отличие от Елены, прибывшей из другого региона.

В итоге суд признал Татьяну виновной в побоях из хулиганских побуждений и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Елена требовала от нее компенсацию морального вреда 300 тысяч рублей, однако ей присудили только 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее появилось видео, на котором жители Махачкалы избивают наркозакладчика во дворе жилого дома.

