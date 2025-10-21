Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 21 октября 2025Россия

Кремль оценил «сказочный вариант» прилета Путина в Венгрию

Песков: Прилет Путина в Венгрию одним бортом с Трампом — фантастическая версия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Прилет президента России Владимира Путина в Венгрию одним бортом с американским лидером Дональдом Трампом — фантастическая версия. Так подобную идею оценил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

О варианте совместного прилета Путина и Трампа ранее высказывался депутат Госдумы Михаил Делягин. Он называл его сказочным.

«Как к фантастической версии и отношусь», — ответил Песков на вопрос журналистов об отношении Кремля к подобному способу добраться на саммит в Будапеште.

Ранее опасности полета Владимира Путина в Венгрию описал российский военкор Александр Коц. По его словам, при пролете над Украиной будет риск прямой атаки на президентский борт, а маршрут через страны Балтии и Германию будет опасен из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников. В качестве оптимального маршрута он назвал передвижение в воздушном пространстве Закавказья и Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости