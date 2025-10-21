Кремль оценил «сказочный вариант» прилета Путина в Венгрию

Песков: Прилет Путина в Венгрию одним бортом с Трампом — фантастическая версия

Прилет президента России Владимира Путина в Венгрию одним бортом с американским лидером Дональдом Трампом — фантастическая версия. Так подобную идею оценил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

О варианте совместного прилета Путина и Трампа ранее высказывался депутат Госдумы Михаил Делягин. Он называл его сказочным.

«Как к фантастической версии и отношусь», — ответил Песков на вопрос журналистов об отношении Кремля к подобному способу добраться на саммит в Будапеште.

Ранее опасности полета Владимира Путина в Венгрию описал российский военкор Александр Коц. По его словам, при пролете над Украиной будет риск прямой атаки на президентский борт, а маршрут через страны Балтии и Германию будет опасен из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников. В качестве оптимального маршрута он назвал передвижение в воздушном пространстве Закавказья и Ирана.