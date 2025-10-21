Бывший СССР
08:15, 21 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о смертниках в ВСУ

Алаудинов: ВСУ забрасывают украинских солдат как смертников в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забрасывают множество украинских солдат как смертников в Сумской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, на некоторых участках фронта в Сумской области украинское командование забрасывает военных, оставляя одного-двух бойцов. «По сути своей, они как смертники там находятся, пока они, как говорится, не погибнут от нашей пули, либо не попытаются дернуть назад, и их уничтожат свои же заградительные отряды», — заявил Алаудинов.

Он также добавил, что с российской стороны все это фиксируется.

Ранее Апти Алаудинов сообщил, что Украине может грозить демографическая катастрофа из-за потерь войск страны на линии боевого соприкосновения. Командир также добавил, что политическому руководству Украины нет дела до мужского населения страны, которое вылавливают на улицах.

