13:01, 21 октября 2025

Стало известно о желании большинства китайских туристов вернуться в Россию

ЦСР: 95 процентов туристов из Китая хотят вернуться в Россию вновь
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Стало известно о желании большинства китайских туристов вернуться в Россию — вновь посетить страну хотят 95 процентов из них. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) с опорой на результаты опроса на выставке China International Tourism Industry Expo, пишет «ФедералПресс».

По словам директора ЦСР Олега Кочуга, путешественников из Поднебесной привлекает доступность онлайн-услуг: быстрый доступ к информации в интернете, легкость бронирования жилья и оплаты в юанях, удобная навигация и наличие надписей на китайском. Все это повышает мотивацию к повторному посещению России, отметил Кочуг.

В связи с этим он подчеркнул, что развитие цифровых сервисов должно стать приоритетом для российской сферы туризма. Замминистра цифрового развития страны Дмитрий Вахруков, в свою очередь, отметил, что власти будут стремиться к упрощению визовых процедур для граждан Китая.

Ранее российская путешественница отдохнула в Китае с подругами и раскрыла траты на поездку на одного человека. Она побывала в Пекине и Шанхае в течение недели. Визы, отели и билеты обошлись ей в 100 тысяч рублей, однако с безвизовым режимом можно уложиться в 90 тысяч рублей.

