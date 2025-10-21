Стало известно об опасениях Трампа из-за иностранного лидера

NYT: Трамп опасается выхода Нетаньяху из сделки по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирной сделки с радикальной палестинской группировкой ХАМАС по сектору Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме.

«В администрации опасаются, что Нетаньяху может отказаться от соглашения. По словам чиновников, в настоящее время стратегия заключается в том, чтобы [вице-президент Джей Ди] Вэнс, [спецпосланник Трампа Стив] Уиткофф и [зять Трампа Джаред] Кушнер попытались удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабных боевых действий против ХАМАС», — говорится в материале.

По информации издания, в настоящее время Трамп по-прежнему считает, что палестинская группировка готова продолжать переговоры о выполнении оставшейся части сделки, а произошедшее на прошлой неделе нападение на израильских солдат было совершено маргинальной группой внутри ХАМАС. Однако Уиткофф и Кушнер признают, что ситуация становится «очень деликатной», а выработанное ими мирное соглашение находится под угрозой срыва.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Он отметил, что мирное соглашение по Газе по-прежнему остается в силе.