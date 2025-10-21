Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:34, 21 октября 2025Россия

Целый дом срочно эвакуировали в Петербурге

Беглов: Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за просадки асфальта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Жители многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы в связи с просадкой асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова, пишет ТАСС.

Как уточняется, провал асфальта случился в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора на улице Харченко. Губернатор Северной столицы стал руководить оперштабом по ликвидации технологического нарушения.

На месте происшествия уже задействованы все необходимые службы: специалисты местного водоканала, сотрудники МЧС, органов правопорядка и здравоохранения.

Пострадавших нет. Угроза жизни людей не наблюдается, однако прошла эвакуация жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Люди были размещены в одной из школ, их обеспечивают всем необходимым.

Покрытие оказалось просажено в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях безопасности было ограничено движение по улице Харченко — на участке от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. Помимо прочего, в районе технологического нарушения в жилых домах приостановили подачу газа.

Ранее Александр Беглов анонсировал появление двух новых станций метро в Санкт-Петербурге. Завершить их строительство планируется до конца нынешнего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

    Найден секретный способ выключения Windows

    Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

    ВСУ атаковали медцентр в российском городе

    В центре Москвы заметили новогоднюю елку

    Сенат США в 11 раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    В Финляндии назвали единственный способ достичь мира на Украине

    Скандальная порнозвезда отказалась заниматься сексом с инопланетянами

    В Совфеде рассказали о возможности формировать пенсию в школьном возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости