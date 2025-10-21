Целый дом срочно эвакуировали в Петербурге

Беглов: Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за просадки асфальта

Жители многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы в связи с просадкой асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова, пишет ТАСС.

Как уточняется, провал асфальта случился в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора на улице Харченко. Губернатор Северной столицы стал руководить оперштабом по ликвидации технологического нарушения.

На месте происшествия уже задействованы все необходимые службы: специалисты местного водоканала, сотрудники МЧС, органов правопорядка и здравоохранения.

Пострадавших нет. Угроза жизни людей не наблюдается, однако прошла эвакуация жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Люди были размещены в одной из школ, их обеспечивают всем необходимым.

Покрытие оказалось просажено в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях безопасности было ограничено движение по улице Харченко — на участке от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. Помимо прочего, в районе технологического нарушения в жилых домах приостановили подачу газа.

Ранее Александр Беглов анонсировал появление двух новых станций метро в Санкт-Петербурге. Завершить их строительство планируется до конца нынешнего года.