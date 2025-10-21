У начальников вневедомственной охраны Росгвардии нашли пачки денег

СК обвинил во взятке двух сотрудников Росгвардии Нижегородской области

Двух сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области обвинили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Оперативники ФСБ задержали начальника управления и начальника отдела. При обыске у них нашли пачки денег. Оперативное видео предоставили в СК.

На кадрах видны силовики, которые раскладывают купюры на кухонном столе в квартире обвиняемого. Показан обыск в служебном кабинете, задержанный на допросе следователя.

По данным следствия, с августа 2024 года по октябрь 2025 года росгвардейцы получили от представителя компании, производящей охранно-пожарную сигнализацию, более двух миллионов рублей. За взятку начальники силового ведомства должны были проводить внеплановые проверки у частных организаций, выявлять у них нарушения и навязывать услуги компании-взяткодателя по установке пожарной сигнализации.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника департамента реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии Вадима Гречишникова по уголовному делу о хищениях при поставках комплексов разминирования «Аракс».