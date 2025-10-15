По делу об обмане Росгвардии на 283 миллиона рублей оглашен приговор

Суд дал 6 лет главе компании Чекрышеву за хищение при поставках Росгвардии

Московский гарнизонный суд огласил приговор по уголовному делу о хищениях при поставках комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректора компании «Комплексные системы» Олега Чекрышева приговорили к шести годам лишения свободы за особо крупное мошенничество с ущербом в 283,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта. Его заместителя Александра Белякова приговорили к пяти годам лишения свободы, гендиректора «Нижегородского автомобильного завода» Наталью Барканову осудили на три года, и столько же получил бывший сотрудник департамента реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии Вадим Гречишников.

Их обоих взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Белякова освободили от наказания в связи с болезнью, но обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Также все осужденные должны возместить Росгвардии ущерб, причиненный обманным путем, на сумму 235,8 миллиона рублей.

По данным следствия, сотрудники Росгвардии cговорились с поставщиками на хищение средств, выделенных на закупку мобильных комплексов разминирования, путем завышения цен. Трое обвиняемых частично погасили ущерб ведомству в размере 12 миллионов рублей из 283,5 миллиона рублей. Все они признали вину, за исключением Гречишникова. Ему вызвали в суд скорую помощь, после того как прокурор запросил фигурантам дела сроки от 6 до 7 лет заключения.