Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

Во Владивостоке учитель с туберкулезом преподавал в школе № 82, расположенной на улице Снеговой. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По сведениям издания, о страшном диагнозе коллеги узнали, когда россиянин ушел на больничный. Занятия для учащихся отменили, а педагогов отправили на медицинский осмотр.

До этого сообщалось, что в Приморском крае воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом. Уголовное дело в отношении нее направили на рассмотрение в Находкинский городской суд.

Еще раньше в школе Санкт-Петербурга проверили больше 2000 человек из-за обнаружения туберкулеза.