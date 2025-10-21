Россия
Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

Во Владивостоке учитель с туберкулезом преподавал в школе № 82
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке учитель с туберкулезом преподавал в школе № 82, расположенной на улице Снеговой. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По сведениям издания, о страшном диагнозе коллеги узнали, когда россиянин ушел на больничный. Занятия для учащихся отменили, а педагогов отправили на медицинский осмотр.

До этого сообщалось, что в Приморском крае воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом. Уголовное дело в отношении нее направили на рассмотрение в Находкинский городской суд.

Еще раньше в школе Санкт-Петербурга проверили больше 2000 человек из-за обнаружения туберкулеза.

