Умер бывший президент Федерации дзюдо России

Бывший президент Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин умер в 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию дзюдо России.

Причина смерти не уточняется. Нынешний руководитель Федерации Сергей Соловейчик назвал Калеткина одной из ключевых фигур в истории отечественного дзюдо, отметив его вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта.

Калеткин возглавлял Федерацию дзюдо России с 1994 по 1999 годы, а ранее, с 1980 по 1988 годы, был главным тренером сборной СССР. Также он входил в руководство Европейского союза дзюдо и Международной федерации дзюдо.

За достижения в спорте Калеткин был награжден орденом Почета и орденом Дружбы народов.