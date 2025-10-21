Бывший СССР
В Армении желавшего союза с Россией мэра арестовали

Мэр Гюмри Гукасян арестован на два месяца из-за дела о коррупции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Emangasaryan / Wikimedia

В Армении на два месяца арестован мэр Гюмри Вардан Гукасян. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Его обвиняют в получении взятки размером в 10 тысяч долларов. Его адвокат Заруи Постанджян рассказала, что представители силовых ведомств ограничили свидания с ним для всех, кроме членов семьи. Также она сообщила о бесчеловечном отношении силовиков к мэру: Гукасяну второй день подряд не давали еду, хотя у него диабет.

Адвокат назвала арест необоснованным, а уголовное дело сфабрикованным с целью создать управленческий хаос в Гюмри. По ее словам, с первых дней работы Гукасяна мэром его прослушивали.

Ранее Гукасян выступил с призывом к жителям города выходить на митинги и бороться за свои права. «Прямо сейчас в мэрии идет акция по отстранению мэра. Но надо понимать, что дело не только в одном человеке. Это касается независимости всего города», — сказал он.

