В Астраханской области вспыхнул пожар площадью больше 10 тысяч квадратных метров

В Астраханской области загорелся склад, площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

По предварительным данным, в помещении хранятся пластиковые трубы. «Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания», — отметили в ведомстве. Уточняется, что к тушению привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. Также к месту также направлен пожарный поезд.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в городе Уссурийске Приморского края загорелся склад. Пожар вспыхнул в помещениях, где хранятся хозтовары. Огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.