В бригаде ВСУ удивились заявлениям Зеленского о ситуации на фронте

Бойцы 46-й бригады ВСУ уличили Зеленского во лжи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили президента страны Владимира Зеленского во лжи. Соответствующее сообщение появилось в неофициальном Telegram-канале соединения.

Военнослужащие обратили внимание за заявление украинского лидера о возвращении под контроль ВСУ ряда населенных пунктов на новопавловском направлении в Днепропетровской области. «Какие четыре села освобождены? О чем идет речь?» — задали они вопросы верховному главнокомандующему. «Создается впечатление, что президента намеренно или ненамеренно вводят в заблуждение относительно ситуации на нуле», — резюмировали авторы канала.

46-я бригада ВСУ дислоцирована на данном направлении. Месяц назад — 19 сентября — сообщалось, что шесть тысяч бойцов ВСУ, включая эту бригаду, попали в полукотел российских войск в Новопавловке.

