В Госдуме назвали дату рассмотрения проекта о призыве на службу в течение года

Картаполов: Дума может 28 октября рассмотреть проект о призыве в течение года

Госдума может 28 октября рассмотреть проект о призыве на службу в течение календарного года. Об этом сообщил глава комитета палаты по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.

«Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября», — сказал парламентарий.

24 сентября Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию, который внесли в нижнюю палату парламента в июле этого года.

Документ предлагает проводить призывные мероприятия в течение 12 месяцев, что, по мнению его авторов, позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

21 октября нижняя палата парламента приняла законопроект во втором чтении.