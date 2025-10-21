В Госдуме назвали дату рассмотрения проекта о призыве на службу в течение года

Госдума может 28 октября рассмотреть проект о призыве на службу в течение календарного года. Об этом сообщил глава комитета палаты по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.
«Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября», — сказал парламентарий.
24 сентября Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию, который внесли в нижнюю палату парламента в июле этого года.
Документ предлагает проводить призывные мероприятия в течение 12 месяцев, что, по мнению его авторов, позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.
21 октября нижняя палата парламента приняла законопроект во втором чтении.