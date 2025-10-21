Экономика
14:06, 21 октября 2025

В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

Экс-депутат бундестага Вагенкнехт: Газ в Германии с 2021 года подорожал на 77%
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Жителям Германии, вероятнее всего, не избежать дальнейшего роста цен на газ. Об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт. Ее процитировало ТАСС.

Она напомнила, что с 2021 года данный энергоноситель в ФРГ подорожал на 77 процентов. И всеобъемлющее эмбарго против российских поставок продолжит толкать эти цены вверх. Впрочем, как уточнила политик, для нынешних немецких министров это едва ли будет что-то значить, поскольку недавно их жалованье выросло на 500 евро.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, у государств, входящих в Европейский союз, могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением в случае неблагоприятных погодных условий в предстоящий отопительный сезон.

В свою очередь, Совет Евросоюза утвердил запрет на транзит российского газа в другие страны. Этот документ вводит юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа из России.

