10:29, 21 октября 2025Мир

В МИД ответили на вопрос об обсуждении Лавровым и Рубио поставок Tomahawk

Рябков назвал обсуждение Лавровым и Рубио Tomahawk конфиденциальным сюжетом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждали ли в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще, суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора», — сказал он.

20 октября состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. В российском МИД подчеркнули, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время переговоров 16 октября.

После разговора Лаврова и Рубио стало известно, что главы дипломатических ведомств могут провести встречу по Украине 23 октября. Однако вскоре телеканал CNN сообщил, что переговоры были отложены. «Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения конфликта», — указано в сообщении.

