06:05, 21 октября 2025Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о галстуке Хегсета с российским триколором шуткой про маму

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Пентагоне отшутились, отвечая на вопрос о галстуке главы ведомства Пита Хегсета с «российским триколором» на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Huffpost.

«Твоя мама ему купила, — и это патриотический американский галстук, идиот», — привело издание ответ представителя Пентагона Шона Парнелла на вопрос о галстуке Хегсета.

Ответ Парнелла является отсылкой к словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая отреагировала данной шуткой на вопрос HuffPost о выборе Венгрии в качества места встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее шефа Пентагона заметили в бело-сине-красном галстуке, повторяющем цвета российского триколора. При этом отмечается, что такая расцветка используется во флагах России, США, а также Франции, Великобритании и многих других стран мира.

