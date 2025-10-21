В России обнаружили более миллиона зарегистрированных на 56 человек номеров телефона

Российские правоохранительные органы обнаружили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, его слова передает ТАСС.
Гуцан рассказал, что в апреле в России ввели уголовную ответственность за незаконное использование автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов, позволяющих звонить с большого числа сим-карт от имени местных операторов связи.
«Вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек», — рассказал глава Генпрокуратуры.
Кроме того, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов изъяли более двух тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с которых совершалось до 20 миллионов мошеннических звонков за сутки.
В июле стало известно, что в России обнаружили 56 владельцев более миллиона активных сим-карт. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Он призвал правоохранителей обратить внимание на этот факт.
В феврале стало известно, что на портале «Госуслуги» появится сервис для проверки оформленных на человека сим-карт. Шадаев уточнил, что так гражданин сможет понять, использовали ли его данные мошенники, чтобы оформить на себя телефонный номер.