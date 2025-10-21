Интернет и СМИ
В России обнаружили более миллиона зарегистрированных на 56 человек номеров телефона

В России выявили более миллиона телефонных номеров, оформленных на 56 человек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские правоохранительные органы обнаружили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, его слова передает ТАСС.

Гуцан рассказал, что в апреле в России ввели уголовную ответственность за незаконное использование автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов, позволяющих звонить с большого числа сим-карт от имени местных операторов связи.

«Вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек», — рассказал глава Генпрокуратуры.

Кроме того, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов изъяли более двух тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с которых совершалось до 20 миллионов мошеннических звонков за сутки.

В июле стало известно, что в России обнаружили 56 владельцев более миллиона активных сим-карт. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Он призвал правоохранителей обратить внимание на этот факт.

В феврале стало известно, что на портале «Госуслуги» появится сервис для проверки оформленных на человека сим-карт. Шадаев уточнил, что так гражданин сможет понять, использовали ли его данные мошенники, чтобы оформить на себя телефонный номер.

