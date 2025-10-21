Россия
В России указали на обязательные условия безопасного полета Путина на встречу с Трампом

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Для полета президента России Владимира Путина в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом должен быть обеспечен безопасный коридор, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое обязательное условие поездки депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Должен быть обеспечен безопасный коридор. Я думаю, что самолет президента полетит в сопровождении наших соответствующих самолетов. По политическим каналам должны быть договоренности со странами, над которыми будет пролетать наш самолет. Соответственно, [они должны] никоим образом не препятствовать и не устраивать какие-либо провокации», — сообщил Швыткин.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» отметил, что детали возможного полета российского лидера — это закрытая информация.

«Наш президент будет в любой точке земного шара, когда ему там будет нужно. А как он будет пролетать, на это уже есть специальная служба, которая это обеспечивает», — добавил он.

Ранее стало известно, что подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии приостановлена. Об этом сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

