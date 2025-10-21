В России высказались о возможном присутствии Зеленского на встрече Путина и Трампа

Депутат Чепа счел излишним присутствие Зеленского на встрече Путина и Трампа

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште было бы излишним, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил возможность трехсторонней встречи после того, как будут выработаны основные договоренности.

«Думаю, сначала двум президентам нужно окончательно обо всем договориться и уже потом вызывать Зеленского, — сказал депутат. — На встрече Путина и Зеленского присутствие Трампа также будет необходимо, потому что мы видим, как Украина, ведомая рядом европейских стран, срывает договоренности. Нарушить соглашения, выработанные в присутствии Трампа будет сложнее».

Чепа добавил, что также не видит необходимости в присутствии на встрече Путина и Трампа европейских политиков. Он заметил, что лидерам будет намного проще договориться вдвоем.

«Европейцы хотят присутствовать в Будапеште, хотят продвинуть туда Зеленского. Но ничто из этого не было бы полезно — Путину и Трампу проще говориться вдвоем. Чем больше людей, тем сложнее», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Европейцы, якобы, опасаются, что Трамп «вновь встанет на сторону Путина» в вопросе определения условий мирного соглашения.