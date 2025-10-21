В России захотели платить за ЖКХ по-новому

В России задумали массово перейти на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий проект находится на этапе разработки, передают «Известия».

Поправки собираются внести в Жилищный кодекс РФ для создания единой цифровой платформы в сфере ЖКХ на базе ГИС ЖКХ. Электронные версии платежек будут публиковать в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги». В Минстрое заявили, что новый способ оплаты ЖКУ должен повысить безопасность получения гражданами платежных документов.

