Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 21 октября 2025Экономика

В России захотели платить за ЖКХ по-новому

В России задумали массово перейти на электронные платежки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России задумали массово перейти на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий проект находится на этапе разработки, передают «Известия».

Поправки собираются внести в Жилищный кодекс РФ для создания единой цифровой платформы в сфере ЖКХ на базе ГИС ЖКХ. Электронные версии платежек будут публиковать в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги». В Минстрое заявили, что новый способ оплаты ЖКУ должен повысить безопасность получения гражданами платежных документов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предупредил, что несвоевременная замена счетчиков на воду может привести к переплате за ЖКХ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости